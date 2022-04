Inter, Marotta: "Non sempre chi più spende più vince, siamo incazzati dopo Bologna e non è finita"

Serie A - Le parole dell’ad Beppe Marotta all’evento Il Foglio a San Siro dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna:

"Da uomo di Sport è chiaro che sorrido dopo la sconfitta col Bologna, ma è un sorriso amaro. Fa parte del gioco, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra. Siamo incazzati, non depressi. Mino Raiola è un agente furbo, scalto ma molto corretto. Dice in faccia ciò che pensa. Anche le sue pretese economiche sono sempre esose, ma chiare. E’ il migliore in circolazione. L’equazione chi più spende più vince non è sempre valida. C’è stato l’addio dell’allenatore dello scudetto oltre alla sfortuna Eriksen. Lukaku e Hakimi volevano andare in altri campionati. Quelle operazioni hanno garantito la sostenibilità alla società".