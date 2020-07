Inter, Conte a Sky: "Napoli unica squadra a dar fastidio alla Juve negli ultimi anni, questa vittoria è merito nostro! Messi? Più facile spostare il Duomo"

Ultime notizie Napoli – Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sicuramente siamo cresciuti. Il Napoli è una squadra forte, come avevo detto nei giorni scorsi sono stati gli unici a dare fastidio alla Juventus negli ultimi anni. La rosa è composta da ottimi calciatori ed è stata migliorata ulteriormente quest'anno. Merito a noi che abbiamo fatto una buonissima partita. Non era facile dopo la vittoria dell'Atalanta, eravamo costretti a dover vincere. Dobbiamo abituarci a sentire la pressione di chi sta dietro ed è importante, abbiamo dato una bella risposta da squadra compatta. Sono veramente contento. Abbiamo dovuto fare dei calcoli oggi, venivamo da tantissime partite ogni tre giorni. Ora abbiamo quattro giorni prima dell'Atalanta e dopo altri quattro giorni ci sarà l'Europa League, abbiamo un po' più di tempo per recuperare.

L'Atalanta da quattro anni sta facendo grandi cose, ha un'ottima squadra con grandi attaccanti. Per noi è un bel test per capire dove siamo. Non posso raccontare io la storia dell'Inter. Io creo aspettative importanti, qualcuno può creare che come arrivo tocco e vinciamo. A volte è successo... L'onestà e la correttezza dà fastidio ed attaccare me porta pubblicità. Mi dispiace perché a volte sento dire delle cose che offendono la professionalità di una persona che ci mette tanta passione in quello che fa. Messi? E' più facile spostare il Duomo che portarlo qua".