Inter, Calhanoglu fa infuriare i tifosi del Milan: "Sono in una grande squadra con grandi supporters"

Calciomercato - Calhanoglu passa dal Milan all'Inter e fa infuriare i suoi ex tifosi, queste le sue prime paorle da nerazzurro: “Essere qui è bellissimo. L'Inter è una grande squadra, un grande club con una bella atmosfera e grandi tifosi. Sono molto contento di essere qui, vogliamo rivincere lo scudetto. Sono arrivato all'Inter nel momento migliore. Il primo anno in Italia è stato molto difficile: non parlavo la lingua, poi tutto è migliorato pian piano. Ora ho tanti amici e colleghi non solo in campo, ma anche fuori. Con Pioli ho giocato bene perchè venivo impiegato nel mio ruolo, quello che mi piace davvero. Con l'Inter cercherò di fare lo stesso.”