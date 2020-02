Inter, Biraghi: “Non meritavamo di perdere, possiamo andare a vincere a Napoli: lo abbiamo già dimostrato in campionato”

Cristiano Biraghi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai: "Non meritavamo di perdere stasera, ma siamo solo al primo tempo di questa semifinale. Il Napoli si è difeso bene, c'è il ritorno ed è ancora tutto aperto. Al San Paolo possiamo sicuramente vincere e passare il turno anche perchè in campionato abbiamo vinto 3-1. Handanovic? Noi abbiamo fiducia in Padelli, ovviamente Samir è il nostro capitano e sappiamo quanto sia forte. Siamo tranquilli anche con Padelli. Potevo assistere maggiormente gli attaccanti con qualche giocata in più, ma loro si sono chiusi tanto"