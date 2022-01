Ultime notizie calcio Napoli - Andrea D'Amico, intermediario dell'affare che ha portato Insigne al Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia. Ecco quanto riportato da CalcioNapoli24:

“A trent’anni un calciatore come Insigne deve prendere in considerazione una scelta come quella di Toronto anche per quanto riguarda la qualità di vita. La Nazionale? Lorenzo ha parlato con Mancini prima di accettare e gli ha detto che non ci sarebbero stati problemi in vista dei Mondiali”.