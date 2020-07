Insigne su Gattuso: "Ci motiva ogni secondo, mi sono sentito al centro del progetto! Rapporto autentico, spero di ripagarlo"

Ultime notizie Napoli - Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

Gattuso ha restituito dignità alla stagione del Napoli, qualcosa da imputare alla gestione di Ancelotti?

«Non sono nessuno per giudicare Ancelotti, allenatore che ha vinto tutto e soprattutto quasi ovunque. Il mister è abituato a grandi campioni, io gli dicevo sempre che noi avevamo bisogno di essere messi sotto pressione, anche bacchettati se era il caso»

Con maniere forti, intende?

«Mi rendo conto che la mia è un’autocritica: siamo professionisti, dovremmo camminare da soli, ma noi forse in quel momento avevamo necessità di sentire il fiato sul collo»

Gattuso ha interpretato questa esigenza?

La sconfitta con l’Atalanta ha di fatto chiuso la possibilità di recuperare posizioni Champions, teme un effetto-rilassamento?

«Impossibile con Gattuso! Si è arrabbiato a Bergamo e ci ha avvisati: bisogna dare il 200 per cento in tutte le partite che mancano. È un nostro dovere, ma anche un modo per arrivare pronti all’appuntamento con il Barcellona»