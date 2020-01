"Insigne non è esploso?". Gattuso: "Questo lo dite voi! E' penalizzato dall'essere napoletano, è il primo a prendere insulti! Darò il cuore a questi giocatori"

Notizie Calcio Napoli - Oggi alle ore 12,30 ci sarà la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, L'allenatore del Napoli risponderà alle domande dei giornalisti in vista della partita casalinga contro l'Inter. Ecco un estratto dalle dichiarazioni del tecnico azzurro su Lorenzo Insigne:

"Insigne? Lo dite voi che non è esploso. Ha fatto tanto in carriera, nessuo gli ha regalato nulla. Quando durante la settimana vedo partecipazione io gli do il cuore ai miei giocatori. Sono disposto a fare di tutto per loro. So soltanto io e qualcuno di voi che questa squadra sta dando tantissimo a me e allo staff. E' questa la strada da seguire. Ad Insigne l'ha penalizzato il fatto di essere napoletano: è il primo a prendere gli insulti. Deve pensare solo ad allenarsi e a migliorare la condizione fisica".