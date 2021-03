Insigne, l'agente: "Sassuolo? La comunicazione del Napoli è stata perfetta, ogni cosa si dà la colpa a Lorenzo! Giovanili? Proposi un ragazzo per 40mila euro, ora per lui il Salisburgo ha rifiutato 16mln"

Vincenzo Pisacane, agente dell’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, è intervenuto ieri sera in diretta ai nostri microfoni durante ‘Tifosi Napoletani’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Quando ho iniziato a fare il procuratore mi intrattenevo spesso a cena con Gennaro Montuori, glielo dovevo ed era giusto intervenire in trasmissione.

Ho iniziato davvero dal basso, e già allora Gennaro mi chiamava: so che qualcuno ce l’avrà a male, ma il mio tempo è sempre poco (ride, ndr). Mi faceva piacere venirvi a trovare.

I fatti dopo il fischio finale con il Sassuolo? Preferisco non aggiungere altro, la comunicazione del Napoli è stata perfetta. Poi ci si ricama sopra, mi chiedo anche perchè non gli sia data la colpa del Covid: ogni cosa che succede, gli danno la colpa.

Non è facile giocare da napoletani per il Napoli, ed esserne il capitano: è un carico emotivo molto importante.

C’è stato questo tweet del Napoli che abbiamo apprezzato per il chiarimento, ma tutte le volte c’è un accanimento su ciò che fa Lorenzo: a lui non pesa, a me sì. Quando io mi incazzo, lui ride perchè dice di esserci abituato.

C’è troppo accanimento sulla sostituzione di Manolas, se avesse tolto Koulibaly prima del rosso sarebbe andata meglio: adesso invece è andata male. Il mio pensiero è godiamoci Gattuso, trovare un uomo come lui non è semplice.

Protestare con gli arbitri? Una volta che ha parlato con l’arbitro, è stato espulso (ride, ndr).

Un caso covid nelle giovanili del Napoli? È un attaccante del 2004, Antonio Pesce, che gestiamo noi: sta bene, però.

Il settore giovanile del Napoli non sta dando ciò che ci aspettiamo, nel tempo ci sono stati tanti giocatori forti. Credo però che in questo momento schierare un giovane per 15 minuti non sia facile.

Andrebbe fatto un applauso a Gianluca Grava, fa le nozze con i fichi secchi: spesso ci parlo, proposi un ragazzo che ora è al Salisburgo. Sarebbe costato 40mila euro ma non c’erano, a gennaio hanno rifiutato 16 milioni di euro.

Non difendo Giuntoli, ma io vado a vedere le cose semplici: noto quando ha pagato e a quanto ha venduto i calciatori, e da qui si capisce perchè è arrivato fino al Napoli.

Avevo D’Ambrosio a Castellammare, lo voleva il Torino: informai Pavarese, voleva una cifra spropositata per la metà del cartellino. Chiudemmo per una cifra importante, dopo sei mesi il Torino mi informò di volerlo riscattare: Pavarese voleva il triplo per la seconda metà . Pensai che il Torino non l’avrebbe riscattato, invece Urbano Cairo firmò senza esitazione”