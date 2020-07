Insigne: "Gara gestita nel migliore dei modi, speriamo il Barcellona non sia preparato al taglio di Callejon. Sul gol sbagliato dovevo fare come Ibra..."

Ultime notizie calcio Napoli – Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Sassuolo più o meno ha la filosofia di gioco del Barcellona, sapevamo che era difficile e l’abbiamo gestita nel migliore dei modi sfruttando le occasioni che abbiamo creato. Pallone per Callejon? Speriamo che il Barcellona non sia preparato. Cerco di fare il meglio, io e José ci conosciamo da tanti anni. Oggi è stato sfortunato, non è riuscito a segnare. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo arrivare pronti alla partita contro i catalani. Il Barcellona è il Barcellona ma noi dobbiamo fare la nostra gara e provare a passare il turno. E' difficile ma non possiamo partire sconfitti, ci aspettano novanta minuti importanti. Dobbiamo stare concentrati tutta la partita. Gol sbagliato? Dovevo fare come ha fatto Ibra. Hai ragione, avrei dovuto spostare il pallone".