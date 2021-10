Insigne a Sky: "Rinnovo? Io penso al campo, il mio agente è in contatto con la società e mi fa stare sereno. Rigore? Tiro io..."

Napoli Calcio – Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita della gara di Europa League che si è giocata allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Legia Varsavia ed è terminata col punteggio di 3-0:

“Sono contento per il gol, ci voleva. Al di là di questo abbiamo fatto una grande prestazione, da squadra contro chi ha messo in difficoltà Leicester e Spartak. Tre punti importanti, da squadra, per la qualificazione. Stiamo cercando di onorare tutte le competizioni. Abbiamo una rosa ampia come dice il mister e meritiamo di andare avanti. Siamo sereni, abbiamo una grande rosa ed è giusto ambire ad arrivare lontano in Europa League. Andare via? Ci sta, non l'ho creato io il problema: conosco le dinamiche, sono sereno e penso al campo. Ci sono rimasto male per aver sbagliato il rigore: voglio sempre portare il Napoli alla vittoria come oggi. Il mio agente è in contatto con la società e cercano di farmi stare sereno. Roma? Sarà una partita difficile, anche loro puntano a stare in alto in campionato. Dobbiamo stare attenti. Abbiamo vinto 3-0 ma speso tanto. Giochiamo tra tre giorni e dobbiamo essere bravi a recuperare e fare una buona prestazione. Rigore? Stasere l'avrei tirato io, non ho problemi a calciare ancora".