Insigne a Sky: "Felice per la vittoria ed il gol, ma possiamo fare ancora meglio! Osimhen impressionante, mi ricorda Cavani. Gattuso? Ecco cosa ci ha chiesto nell'intervallo"

Notizie Napoli calcio. Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Parma-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 20/21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gol alla presenza 350 con il Napoli? Sono felice per la vittoria, ci tenevamo a partire bene ma dobbiamo ancora migliorare. La gara è stata buona ma possiamo fare ancora meglio, ne parleremo in settimana con il mister. Oggi ci ha chiesto di attaccare meglio l'area, nel primo tempo c'era solo Mertens dentro l'area e questo ci ha creato qualche problema. Nella ripresa invece abbiamo fatto meglio creando di più".

Su Osimhen: "Ha impressionato tutto il gruppo, quando attacca la profondità è devastante. Mi ricorda Cavani per la cattiveria con cui attacca lo spazio, potrà essere molto utile anche per sviluppare il gioco mio e di Mertens. Gli abbiamo detto, insieme al mister, di stare tranquillo per crescere sempre di più. Noi proveremo ad aiutarlo".

Sulla fase difensiva: "Per noi è importante non aver preso gol. Il campionato ovviamente è ancora lungo, dobbiamo lavorare per migliorare i nostri punti deboli insieme al mister".