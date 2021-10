Insigne a DAZN: "Il mio rinnovo non deve distrarre i compagni: questa è una stagione importante per il Napoli"

Napoli Calcio - Lorenzo Insigne, dopo la vittoria con il Legia Varsavia in Europa League, ha parlato ai microfoni di Dazn:

"Ho fatto un gran gol, sono contento per la squadra e la vittoria. Recuperiamo le energie per la Roma. La cosa più importante è stata non subire gol. Ogni partita le squadre ci studiano e cercano di limitare la nostra qualità offensiva. Dobbiamo stare sul pezzo. L'astinenza dal gol non pesava, io cerco sempre la prestazione, non importa se non faccio gol. Rinnovo? Per ora sono sereno, devo pensare solo al campo. Non posso fasciarmi la testa e pensare ad altre cose. Il mio agente sta parlando spesso con la società, io ho chiesto solo di stare sereno e pensare alle partite. Questo è un anno importante per il Napoli e non voglio che io, i tifosi, i compagni siamo distratti dalle voci su di me. Dopo l'errore di domenica dal dischetto mi sono disperato e da capitano è un brutto segnale per i miei compagni. Da quando ho sbagliato il rigore mi sono tirato su e ho cercato di non pensarci".