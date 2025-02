Infortunio Neres, l'ex fisioterapista SSC Napoli a CN24: "Ecco quanto ci vorrà per il recupero, stop di Spinazzola è anomalo"

Ultime notizie Napoli - Giovanni D’Avino, ex fisioterapista SSC Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Infortunio Neres? Per questa tipologia di infortunio, trattandosi del semimembranoso, si tratta di un muscolo importante che rientra spesso nelle casistiche di infortunio dei flessori della gamba. Di certo non si tratta di un infortunio banale, ma bisogna capire il grado della lesione per quantificare i tempi di recupero. Se si dovesse trattare di un primo grado, allora dovrebbero bastare 3-4 settimane. In caso di secondo grado i tempi aumentano. Poi va valutato l’aspetto del singolo giocatore e della propria reazione alla tabella di recupero”.

Infortunio Spinazzola? Il muscolo dei glutei provocano diverso fastidio, si tratta di un infortunio anomalo perché non se ne sentono tanto. Si tratta di uno stop muscolare e quindi bisogna essere cauti per evitare la ricaduta. È un periodo non proprio fortunato per il Napoli, mettiamola così”.

“Centro sportivo del Napoli? Gli spazi per gli allenamenti sono importanti, avere più campi a disposizione è fondamentale così come avere le strutture delle giovanili vicine. Il centro sportivo di Castel Volturno è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, con strutture all’avanguardia. Sono sicuro che la società, in virtù delle richieste degli allenatori, continuerà a migliorare perchè gli spazi ed i campi extra saranno sempre più importanti”.