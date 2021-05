Infortunio Koulibaly, De Nicola svela: "Servono almeno 3 settimane di stop! Se si tratta invece di elongazione..."

Ultime notizie infortunio Koulibaly - Dopo il comunicato della SSC Napoli, si prova già a prevedere quanto sarà lungo lo stop per Kalidou Koulibaly. Come si legge nel comunicato del club azzurro, il calciatore in seguito ad esami strumentali ha riportato una:

"distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie".

Infortunio Koulibaly, ecco quanto starà fuori: tempi di recupero

Ad anticipare quello che potrebbe essere lo stop di Koulibaly è stato l'ex medico sociale del club partenopeo. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli:

"Per il recupero di Koulibaly ci vogliono almeno 3 settimane, se si tratta di una distrazione muscolare. Anticipare il rientro vorrebbe dire rischiare una ricaduta, anche più grave. Durante la partita contro il Cagliari non mi sembrava di averlo visto sofferente, ha giocato tranquillamente tutta la partita. Distrazione muscolare è equivalente ad una lesione, rottura, tuttavia potrebbe trattarsi di un’elongazione che prevede tempi di recupero minori, a meno di lesione".