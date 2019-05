Incocciati sull'anti Juve: "Sarebbe bello che tornassimo ai tempi in cui anche il Verona poteva vincere"

Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Napoli ed allenatore, presente all'evento benefico 'Barlassina Country Club', ha parlato del gap tra la Juve e le altre:

Quale sarà l'anti-Juve il prossimo anno?

"Vedremo adesso col cambio al timone cosa accadrà in casa Juventus. A livello potenziale, la Juve però è diversi step in avanti. Le altre devono correre ai ripari, bisogna tornare a una situazione di equilibrio in cui anni addietro anche il Verona poteva vincere il campionato. Non vorrei che il fattore economico diventasse troppo determinante. Bisogna fare qualcosa".