Incocciati: "Sarri a Napoli? Con Gattuso si è in linea con le proprie qualità. I tifosi vorrebbero lo scudetto, ma..."

Napoli - Giuseppe Incocciati, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Il Napoli è davanti ad un trittico importante. Sono quasi determinanti queste tre gare, così come era importante la vittoria contro il Bologna. Questo ha dato serenità e slancio. Ci sono difficoltà oggettive che conosciamo tutti. Serve il miglior Napoli. E' importante avere a disposizione anche tutti i giocatori. Napoli più forte in casa? Contano molto gli spostamenti, il covid, le mille attenzioni, i contagi. Attraversiamo momenti particolari. Queste cose intaccano la serenità dei giocatori, dove c'è necessità assoluta di serenità massima per affrontare le gare con minor stress. Stress che è inevitabile quando ci sono le trasferte. Ritorno di Sarri al Napoli? Napoli è una piazza esigente e vorrebbe vincere lo scudetto ma se analizziamo la stagione di quest'anno, con Gattuso, è perfettamente in linea con le sue capacità, con la sua rosa. Il Napoli se la gioca con tutti anche se non è in grado di fare la differenza".