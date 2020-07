Incocciati: "Osimhen ha tante qualità, ma leggo cifre secondo me eccessive. Il Napoli sta dando risposte positive in chiave Camp Nou"

Giuseppe Incocciati ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Mi è piaciuta molto la gara tra Napoli e Milan, tra le due meritava senza dubbio la squadra di Gattuso. Indubbiamente ci sono stati degli errori sulle reti subite come quello di callejon che si addormenta su Theo Hernandez. Le indicazioni in generale sono state positive in chiave Napoli: hanno confermato di stare bene, le risposte sono buone pensando anche alla sfida di Barcellona. Osimhen? Mi sembra di capire che bisogna aspettare giovedì sentendo le parole del presidente. Leggendo le cifre, dico che sono tanti soldi quelli messi sul tavolo. E' un giocatore che incarna tante qualità offensive perchè vede la porta ed è bravo tecnicamente. In Ligue 1 il calcio è diverso, ci sono più spazi"