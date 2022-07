Incocciati: "Bayern su Osimhen? Se De Laurentiis aspettasse troppo potrebbe commettere un errore"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Beppe Incocciati, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Bayern Monaco su Victor Osimhen? Se De Laurentiis aspettasse troppo potrebbe commettere un errore, nella storia il presidente ha sempre dimostrato che per le offerte sostanziose non bisogna pensarci. Non mi stupirei se accadesse anche con Victor Osimhen, l’aspetto economico non guasta mai e se c’è l’occasione di incassare molti soldi non c’è spazio per pensare a strategie che, se ritardate, potrebbero portare a conseguenze negative.

Cristiano Ronaldo al Napoli? Dal punto di vista del merchandising sarebbe un colpo magistrale, ed in campo sarebbe un ulteriore miglioramento nonostante non sia più di giovane età”