Improta: "Spalletti riesce a migliorare i singoli. Ecco quando capii che sarebbe diventato un grande allenatore..."

Notizie Napoli calcio. Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, l'ex calciatore del Napoli Gianni Improta ha parlato di Luciano Spalletti:

"All’Empoli aveva alle sue dipendenze un mio ex allievo, Carmine Esposito. Quando vidi il ragazzo nettamente migliorato, in quel momento dissi che Spalletti sarebbe diventato un grande allenatore e poi lo è diventato. La caratteristica migliore di Spalletti è quella di migliorare i singoli. Ha portato l’Udinese in Champions in passato ed ha vinto anche all’estero con lo Zenit. Ritengo che sia l’uomo giusto al momento giusto”.