Improta: "Mertens deve restare: si sente napoletano e può essere uomo immagine del Napoli"

Gianni Improta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

"Il Venezia non è una squadra da sottovalutare, è ben organizzata e può metterti in difficoltà. Spalletti è umile e sa riconoscere se ha commesso un errore, quindi credo che il Napoli questo step lo abbia superato e affronterà il Venezia con il piglio della grande squadra che deve ottenere i tre punti ad ogni costo. Chi giocherà tra Osimhen e Mertens? Opterei subito per far giocare prima Mertens per avere il pallino del gioco e dopo per come si mette la gara farei entrare Osimhen. Petizione per far rinnovare Mertens? Ha dimostrato tutto il suo valore come giocatore, come uomo e come attaccamento alla nostra città. Si sente napoletano a tutti gli effetti, come il fatto di voler chiamare Ciro il suo prossimo figlio. Penso che la società con Mertens farà un discorso diverso rispetto agli altri, merita di restare a Napoli per come si è comportato con noi: da gran professionista attaccato alla nostra città. Mertens uomo immagine del Napoli? Sarei d’accordissimo di dargli questa opportunità quando smetterà di giocare. Il Napoli si troverebbe un dirigente a tutto tondo, uno che conosce tante lingue, la società farebbe bingo con lui e farebbe un grande affare a tenerselo”.