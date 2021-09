Improta: "Il Napoli può vincere lo scudetto: lo hanno capito anche i calciatori. Anguissa? Sta strabiliando, solo una cosa deve migliorare"

Napoli Calcio - Gianni Improta ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"L’euforia per il primo posto va più che bene, ma serve stare tranquilli. Spalletti ha lavorato sulla testa dei ragazzi, infatti in conferenza disse che i calciatori gli dovevano qualcosa per la mancata qualificazione in Champions. Il Napoli è stato costretto a non fare il mercato però l’ha fatto in maniera intelligente facendo due acquisti. Un capolavoro di Giuntoli è Anguissa. Sta strabiliando, sa fare tutto. Deve solo migliorare al limite dell’area di rigore”.