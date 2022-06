Improta: "ADL vuole lo scudetto ma se perdi i pezzi più importanti..."

Gianni Improta ha parlaro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Le prime verità le sapremo il primo luglio con l’apertura ufficiale del mercato. Vedremo se Mertens e Ospina saranno riconfermati, e vedremo le sorti di Koulibaly e Fabian. Ho sempre detto che se il Napoli non tocca la spina dorsale Ospina-Koulibaly-Osimhen e ci aggiungo Mertens, può competere per vincere lo scudetto. Il belga è diventato il giallo del mese ma bisogna fare i conti con la testa del presidente, ha detto chiaramente che deve dimezzare i costi dei contratti. Bene Kvaratskhelia al posto di Insigne e l’operazione Olivera, finalmente abbiamo l’esterno basso sinistro, e le riconferme di Anguissa e Juan Jesus. Ma se perdi pezzi non vinci lo scudetto che vuole ADL".