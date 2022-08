Impallomeni: "Mertens alla Salernitana rovinerebbe tutto. Raspadori più utile al Napoli che alla Juve"

Calciomercato Napoli - Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, di alcuni casi di mercato.

Che fine farà Mertens?

"Credo che sia anche giù di morale. Deve fare la scelta giusta, la Salernitana può essere un'opzione. Però il derby non sarebbe semplice. A quell'età serve una scelta movitazionale. Alla Juventus è difficile, più all'estero. Oppure se dovesse raggiungere Sarri alla Lazio, il tifoso lo capirebbe. Salerno la vedo difficile, è un derby che è molto caldo, passerebbe per traditore. Rovinerebbe tutto un percorso fatto finora".

Raspadori nel mirino di Napoli e Juve?

"Gioventù, freschezza, voglia di affermarsi. E' un ragazzo con la testa sulle spalle. Io credo che Allegri però voglia Morata. Se non ci può arrivare, per me Raspadori va bene ma le cifre sono troppo elevate. Secondo me farebbe bene in qualsiasi club ma come crescita Napoli gli si addice di più. Viene da una squadra con certi meccanismi e Spalletti è un altro allenatore di campo".