Impallomeni: "Casi Covid in Serie A? Si sapeva che la quarta ondata stava per arrivare, i giocatori potevano evitare di andare all'estero"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. Ecco cosa ha detto sul caos Covid in Serie A.

"E' veramente complicato cosa sia giusto fare e cosa è stato sbagliato. La responsabilità dei club? Si sapeva che la quarta ondata stava per arrivare. Forse i giocatori potevano evitare di andare all'estero, anche se hanno il sacrosanto diritto di riposarsi e staccare. Forse era il caso di rimanere nella bolla. Capisco Marino, dg dell'Udinese, che sono stati dei martiri, così come Mihajlovic. Se ci sono dei regolamenti, dei protocolli, si devono seguire. Le decisioni sono tardive e alcune incomprensibili, come quelle del numero degli spettatori. Per l'ennesima volta comunque tutti sono arrivati tardi. la questione ASL è stata dimenticata, perché è successo questo?"