Ilaria D’Amico: "Lascio il calcio a Sky, ecco come rispondo a chi mi accusa di essere filojuventina. Sulla polemica del triccheballacche ed i fuochi di Napoli..."

Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice di Sky Sport, intervistata dal ilfattoquotidianoit, racconta l’addio al calcio ma non a Sky, nel suo futuro nuove sfide.

Dopo ventitré anni ha annunciato l’addio al calcio, non pensa possa mancarle?

“Non mi mancherà perché lo vivrò per sempre in un altro modo, il calcio da me è di casa. I figli maschi giocano a calcio, ho un compagno che è intriso di calcio, anche se fuori dal campo ne parla pochissimo. Per me è naturale seguire una partita e parlare di calcio, ieri ero sul taxi e mi chiedevano della Champions e del possibile addio di Koulibaly al Napoli”.