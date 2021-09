Il Roma, Scotto a CN24: "Non rischierei Insigne stasera. La nuova formula rende l'Europa League più difficile, l'obiettivo del Napoli resta il campionato"

Napoli calcio - Giovanni Scotto, giornalista de "Il Roma" ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Con la nuova formula, l'Europa League diventa un torneo molto più snello. Sicuramente è più difficile di prima perchè se arrivi terzo devi affrontare in un match secco chi retrocede dalla Champions. Il cammino europeo del Napoli dipende dal campionato perchè l'obiettivo primario resta la qualificazione in Champions. Certamente il Leicester è la squadra più attrezzata con il Napoli per i primi due posti, arrivare direttamente agli ottavi sarebbe importante. Il Leicester, un po' come tutte gli inglesi, ha una supremazia sul piano fisico e del ritmo. Insigne? Onestamente non lo rischierei, in attacco ci sono sostituti di grande qualità come Lozano o Ounas"