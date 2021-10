Il Roma, Caiazza: "Scudetto? Il Napoli è partito per tornare in Champions: ADL non ci ha mai pensato, si devono incassare soldi..."

Napoli Calcio - Salvatore Caiazza ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante 'Ne Parliamo il Martedì':

“La fotografia della gara di domenica è l'applauso di Spalletti che cerca di incitare Insigne con i propri tifosi dopo il calcio di rigore fallito. Spalletti è stato chiaro, esistono 16 titolare e cinque pronti ad entrare. Nessuno deve sentirsi padrone dell'orticello, anche Lozano ha giocato tanto e poi è uscito quando serviva una forza in più. Di Lorenzo sta facendo bene ma con il Legia Varsavia il Napoli non ha terzini e deve mettere Juan Jesus vista la squalifica di Mario Rui. Il Napoli doveva trovare un prezzo forte e l'ha trovato a 500mila euro con riscatto a 15mln. Se tu hai Micheli nello scouting, che fa la differenza, e lo aggiungi a Giuntoli, il risultato lo ottieni. Eravamo nella villa di ADL a Capri il giorno dell'ufficialità di Osimhen, ricordo che disse: 'Se non va bene me la prendo con Giuntoli...' Il Napoli è partito per tornare in Champions, poi se può lottare per lo scudetto è meglio: si devono incassare soldi altrimenti il club va giù. De Laurentiis non pensa allo scudetto, non ci ha mai pensato. Col Torino il gol è arrivato grazie al colpo di 'Elmaz'. Insigne? E' legato ai colori azzurri, vuole vinvere: un altro calciatore se ne sarebbe fregato visto che è in scadenza. Orsato? Se ne deve andare, ha commesso due errori e ammessi: basta se ne deve andare...”.