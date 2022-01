Il Roma, Caiazza: "Insigne? Fondamentale ciò che ha detto dopo il gol, come se avesse mandato un messaggio alla piazza"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Insigne? Credo che andare via da Napoli dopo tantissimi anni in maglia azzurra sarebbe il massimo con uno scudetto da capitano prima di andare a Toronto: già aver raggiunto un mito come Maradona come gol segnali è una cosa importante, figuriamoci per uno nato a Napoli che indossa la maglia numero 10 in Nazionale.

I presupposti per lo scudetto ci sono, il 2022 è iniziato nel modo giusto e il Napoli ha sfruttato al meglio i tre impegni dopo la Juventus: qualcuno diceva che era già tutto scritto, ma di semplice non c’è mai nulla e la sconfitta contro lo Spezia lo conferma. Bisogna portare a casa il risultato anche in virtù di ciò che succede alle avversarie, che possono incappare in pareggi e sconfitte e perdere punti: il Napoli resta lì, comunque.

Il nervosismo di Osimhen durante il match? C’è un po’ di tutto: una voglia matta, la mascherina con cui non è facile giocare, non pensa al dolore perchè va su ogni pallone come se non avesse avuto nulla, non ha partecipato alla Coppa d’Africa e se si trova davanti alla porta vorrebbe avere la possibilità di calciare nello specchio. Alla fine finisce tutto con una stretta di mano con Politano, quante volte i compagni di squadra si mandano a quel paese e poi sistemano tutto?

Insigne? Fondamentale ciò che ha detto dopo il gol, come se avesse mandato un messaggio alla piazza: il club ha preso delle decisioni sul monte ingaggi e a certe cifre non avrebbe discusso. Insigne avrebbe firmato per i cinque milioni di euro attuali, ma non c’erano i presupposti.

Rinnovo Mertens? Se si parla davvero di un milione e mezzo di offerta, e lui ha voglia di mettersi a disposizione del Napoli a prescindere dai soldi, ben venga: è ancora un ragazzino entusiasta, adora la piazza e se accetta una riduzione di questo tipo allora potrebbe dare ancora tanto al Napoli”