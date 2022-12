Il Roma, Caiazza: "Con Bereszynski il Napoli completerebbe il gioco delle coppie, può essere l’alter-ego di Di Lorenzo anche a partita in corso!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Con Bereszynski il Napoli completerebbe il gioco delle coppie, può essere l’alter-ego di Di Lorenzo anche a partita in corso e non solo nei minuti finali: il capitano va tutelato, gioca tantissimi minuti e nonostante Zanoli lo scorso anno debuttò bene, poi si appassì ed il Napoli ebbe alcune difficoltà su quella fascia. Mihajlovic? Andò al Milan e fece esplodere Donnarumma, ma era il candidato numero uno per sedersi sulla panchina del Napoli prima che venisse firmato Maurizio Sarri: se ne va un signore del calcio”