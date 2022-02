Il Roma, Caiazza a CN24: "Meret a Napoli ha buttato tre anni della sua carriera, con l'Inter Koulibaly contro quel furbacchione di Dzeko"

Il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Inter? Ci sarebbe bisogno di più centimetri se ricordiamo la gara dell’andata, l’Inter ha tre mediani contro i due azzurri. Sono passati però quasi tre mesi, troviamo un’altra Inter ed un altro Napoli, più sicuro delle sue qualità e della sua forza. Togliere Lobotka oggi mi darebbe meno possibilità di giocare la palla, il Napoli ha raggiunto risultati con la qualità e deve avere il pallino del gioco: Anguissa non è Lobotka, e bisogna capirne la condizione atletica.

Rispetto alla partita di Venezia inserirei Koulibaly contro quel furbacchione di Dzeko, poi con le cinque sostituzioni si può cambiare faccia alla squadra e col rientro di tanti azzurri il Napoli può dire la sua. Ad oggi comunque tra Lobotka ed Anguissa terrei in campo il primo.

Le decisioni del Giudice Sportivo? Dipende dallo sputo o dal fatto che Lautaro abbia inveito, le assenze di Bastoni e Simone Inzaghi non vanno sottovalutate: Dimarco e D’Ambrosio portano ad una perdita di centimetri. Per quanto riguarda l’allenatore, l’abbiamo visto anche con Spalletti: una cosa è averlo in panchina, un’altra è avere il suo vice. Inzaghi fa della carica morale la sua forza, non averlo in campo è un minus.

È importante che sabato il Napoli non perda punti, l’Inter avrebbe ancora una partita da recuperare e vincendo potrebbe potenzialmente arriva a +7.

Lozano? Bisogna capire se ci sarà bisogno di un intervento chirurgico, perderlo sarebbe un danno non da poco nonostante siano stati recuperati tutti gli altri. A destra a parte Politano ed Elmas c’è Zielinski, c’è Ounas.

Meret a Napoli ha buttato tre anni della sua carriera, si è ritrovato davanti Ospina dopo l’infortunio ed il colombiano ha un certo spessore. Se Ospina torna venerdì dalla nazionale e domenica pomeriggio è in campo, significa che Spalletti voleva un portiere esperto e capace di mantenere la difesa. Era una partita da vincere ed il Napoli c’è riuscito, Spalletti ha scelto bene le sue carte: Meret potrebbe giocare in Europa League con il Barcellona e poi a fine stagione si farà un discorso con il contratto di Ospina in scadenza.

Rinnovo? C’è un tetto da rispettare, se il Napoli perdesse Ospina avrebbe comunque bisogno di un secondo portiere dello stesso livello”