Il rimpianto di Mertens: “Senza quella sconfitta avremmo vinto lo scudetto!”

Napoli calcio, l'ex idolo dei tifosi azzurri Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de Il Mattino al termine dell'amichevole Galatasaray-Lazio giocata ad Istanbul contro il suo ex allenatore Maurizio Sarri. 'Ciro' ha trattatato diversi argomenti: dall'addio alla maglia azzurra, ai colpi estivi del calciomercato Napoli fino al rapporto col presidente Aurelio De Laurentiis e il pensiero sulla squadra di Spalletti. Ecco uno stralcio delle sue parole in merito alla corsa scudetto del Napoli:

"Tutto questo mi rende davvero molto felice. Già l'anno scorso ci siamo andati molto vicini: peccato per quella partita in casa persa contro il Milan, sono convinto che se l'avessimo vinta sarebbe cambiato tutto. Quest'anno il Napoli sta facendo cose spettacolari, gioca bene e... Non diciamo niente".