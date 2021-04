Il ministro Speranza: "Gli Europei saranno un evento simbolico che può dare un messaggio di fiducia all'Italia"

Ultime calcio - Il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella trasmissione televisiva Porta a Porta:

"È chiaro che se i numeri saranno alti bisognerà trovare una modalità per gestirli in sicurezza ma l'orientamento del governo è favorevole. Il governo sta facendo tutto il possibile, pensiamo che gli Europei siano un evento importante e anche simbolico che può dare un messaggio di fiducia al nostro paese e il governo è impegnato per realizzare questo obiettivo. C'è una discussione con la Figc e stiamo lavorando per creare queste condizioni".