Il Ministro Spadafora: "Giusto riparta anche il calcio! Assicurati piano B e C in caso di nuova sospensione, sulla Coppa Italia ho un auspicio"

Ultime notizie calcio Napoli - Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine del summit con la FIGC in cui si è deciso di far ripartire il calcio in Italia. Resta da stabilire la data ma ormai la decisione, per la gioia di milioni di tifosi, è presa. Ecco quanto da lui affermato:

"Il calcio sarebbe ripartito quando ci sarebbe state condizioni di sicurezza e quando il Cts avrebbe dato l'ok ai protocolli. L'Italia sta ripartendo ed è giusto riparta anche il calcio. Il Cts ha dato l'ok al protocollo ma mantenendo la quarantena. La Figc mi ha assicurato il piano B (playoff e playout) e piano C (cristalizzazione della classifica), in caso di nuova sospensione. Il campionato riprende il 20 giugno. Il mio auspicio è che dal 13 giugno al 20 giugno possa giocarsi la Coppa Italia, prima che il campionato riparta il 20 giugno".