Il Mattino, il direttore De Core: "4 mln di ingaggio, perchè non è stata proposto in quel colloqui a casa Mertens?"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco De Core, direttore del Mattino:

“Mertens e la richiesta di 4 milioni all'anno per 2 anni? Non so cosa è accaduto in questi giorni, siamo nel campo delle ipotesi. Non so se ci sia stato un contatto con altri club. Al tifoso sembra un atteggiamento strano perchè quella cifra per 2 stagioni vuol dire chiudere le porte al Napoli. Il tema dei bilanci è prioritario per la sopravvivenza della società e per questo si fanno tanti affari a parametri zero. Il vincolo Uefa nel giro di 3 anni diventerà effettivo e le società italiane devono tutte allinearsi. Temo che la cifra richiesta da Mertens sia insostenibile per il Napoli, ma non mi spiego perchè non sia stata proposta in quel colloqui a casa Mertens”.