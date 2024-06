Il Mattino, De Luca: "Conte? Oggi ha fatto un gesto bellissimo"

Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le dichiarazioni riportate dal comunicato stampa dell'emittente radiofonica:

"Ho visto un Conte molto felice ieri, la sua emozione s'è vista tutta, forse non s'aspettava quest'accoglienza. Le presentazioni alla Juve, al Chelsea, al Tottenham sono state di alto livello, ma non come quella di ieri. E' stato bello il gesto che ha fatto oggi sui suoi social chiedendo scusa ai tifosi per non averli potuti salutare tutti uno ad uno. A Dimaro ci sarà l'abbraccio, ci saranno anche quelli a Castel di Sangro. Conte sente già sua la città e questo è importante per iniziare bene".