Il Mattino, De Core: "Il Napoli di Sarri ha perso lo scudetto in albergo ma ha lasciato una grande eredità di gioco. Spalletti? Vorrà batterlo per due motivi"

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La statua deve rimanere a Napoli, vediamo cosa accadrà: lo scultore la vorrebbe portare in Argentina, vediamo. Il Napoli ha distrutto il campionato e non si può parlare di altro se non della lotta al secondo posto. Il Napoli di Sarri perse lo scudetto in abergo, ma ha lasciato in eredità un gioco divertente anche se venerdì Spalletti vorrà superarlo per il prestigio e la classifica".