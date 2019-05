Il Giornale, Guelpa a CN24: "Sarri è il piano B della Juventus. Il City si sta accordando con Pochettino, Guardiola si libera"

Luigi Guelpa, giornalista de Il Giornale, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Rodrigo? Piace al Napoli ma anche al Barcellona. Il Valencia si sta preparando a trovare un sostituto che sarebbe Mariano Diaz. Difficilmente il Valencia riuscirà a trattenerlo. Rodrigo è una prima punta che si sa adattare anche in diverse soluzioni tattiche. Ha giocato in coppia con Santi Mina e Guedes, due calciatori differenti. L'ho visto giocare anche come prima punta. E' un giocatore che sa fare reparto da solo".

"Sarri è il piano B della Juventus, domani c'è una finale di Champions League importante per il domino degli allenatori. Il City si starebbe accordando con Pochettino e quindi ci sono possibilità per vedere Guardiola in Italia".