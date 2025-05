Il Cagliari riscatterà Caprile? L'agente del portiere: "Vediamo, ma so che Giulini..."

Calciomercato Napoli - Quale futuro per Elia Caprile di proprietà del Napoli e passato in prestito con diritto di riscatto al Cagliari lo scorso gennaio?

Calciomercato Napoli, Caprile riscattato dal Cagliari? Parla l'agente

A parlarne è stato direttamente l’agente del portiere, Graziano Battistini, intervenuto a TMW.

Per Caprile i sei mesi in Sardegna hanno voluto dire tanto.

"Sicuramente. Il Caprile che si era visto a Bari ed Empoli lo si è rivisto eccome, anche a livello più alto. L'esperienza di Napoli gli ha fatto bene e ha dimostrato di aver incamerato molto in poco tempo. È un portiere che ha contribuito in maniera determinante alla salvezza del Cagliari, ora vediamo che succede".

Adesso tornerà al Napoli, poi verrà fatta una scelta per il futuro.

"C'è un diritto di riscatto a disposizione del Cagliari, il presidente Giulini ha tutto il tempo di decidere se riscattarlo o meno. Se lo farà, diventare un giocatore del Cagliari, sennò tornerà a Napoli e poi so vedrà".

E le sensazioni al momento quali sono?

"Non lo so, bisognerebbe chiederlo al presidente del Cagliari. Ma so che Giulini lo stima tantissimo come giocatore e come ragazzo".