"Il 4-3-3 è da escludere?" Conte apre al cambio modulo: la risposta | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli, ha parlato anche di un possibile cambio modulo:

Queste le parole di Conte, in due diverse risposte in conferenza pre-Cagliari:

"Napoli duttile tatticamente, se cambierò qualcosa? Sicuramente a prescindere veniamo da due mesi e mezzo di lavoro su un sistema, mi auguro di vedere sempre miglioramenti. Il mercato ha portato miglioramenti, sicuramente ci saranno situazioni da valutare: ci stiamo lavorando, l'intenzione mia è di scegliere l'abito migliore, noi allenatori siamo dei sarti e dobbiamo cucire l'abito migliore alla squadra. Sapete che non si inventano in un momento le situazioni offensive, ma stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore in modo tale da avere equilibrio tra le due fasi.

4-3-3 da escludere? Non si può pensare che tu vai in una squadra e fai come si faceva negli anni: dipende dalle caratteristiche dei calciatori, prima visto il numero di centrocampisti era impossibile pensare ad altre situazioni. Oggi con l'arrivo di nuovi calciatori si aprono nuovi orizzonti, nuove possibilità, voi sapete che sui sistemi c'è da lavorare in fase difensiva ed offensiva. Col nostro sistema abbiamo posto già importanti basi, soprattutto a livello offensivo, per eventualmente fare comunque aggiustamenti in corso d'opera. Ripeto: dovessimo fare cambiamenti, è perché cercheremmo di trovare l'abito migliore, ma non dobbiamo seguire mode o antiche tradizioni".