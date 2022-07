Ignoffo: "Kim ha elementi importanti come la cattiveria agonistica, non ci sono sostituti di De Laurentiis"

Giovanni Ignoffo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Kim? Il difensore cattivo è sempre piaciuto. La cattiveria agonistica e la struttura fisica sono elementi importanti per un difensore in una squadra di livello. Dovrà giocare chi è più pronto con il Verona, Rrahmani Juan Jesus è sicuramente una coppia più collaudata. De Laurentiis ha portato entusiasmo e garanzie economiche, oggi c'è qualcuno che può sostituirlo? Al Napoli manca soltanto lo scudetto".