Iezzo: "Vittoria con la Juve un segnale importante, il Napoli dimostra serenità. Errore di Szczesny anche sul secondo gol"

Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'La città del pallone', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Vincendo con la Juventus il Napoli ha dato un segnale importante. In generale ha fatto grandi cose in questo inizio di campionato pur soffrendo. Con il Venezia ha giocato in dieci, con il Genoa stava pareggiando e con la Juventus era sotto per un errore di Manolas. Al di là di questo, però, il Napoli ha dimostrato una serenità da grande squadra, si vede anche sul viso dei calciatori. Sul primo gol Szczesny ha fatto un errore di sufficienza, mentre sul secondo poteva deviarla più forte, invece l'ha accompagnata lentamente".