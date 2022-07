Iezzo: "Non sono sicuro che Kepa verrebbe a fare il secondo a Napoli, si ripeterebbe ancora un errore su Meret"

Notizie Napoli calcio. Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Kepa? Se dovesse venire a Napoli non saprei se si accontenterebbe di fare il secondo. Saremmo nella stessa situazione degli anni passati, frenando la crescita di Meret. Bisogna capire cosa vuole fare Spalletti e che considerazione ha dell'ex Spal e Udinese".



Sul calciomercato Napoli: "Nella piazza c'è malumore per le tante cessioni. Ora c'è bisogno di colpi importanti, con nomi ad effetto che fanno sognare come quello di Dybala. Senza dimenticare Mertens che in caso di permanenza sarebbe punto di riferimento nello spogliatoio".