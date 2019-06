Iezzo: "James Rodriguez? Al Napoli mancano giocatori di questo tipo, è uno abituato a vincere. Su Meret..."

Gennaro Iezzo, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"James fa parte di quella tipologia di giocatore che può dare una mano a questo Napoli a cui mancano giocatori di esperienza abituati a vincere. Il Napoli ha tre portieri importanti e questo serve per essere competitivi. Errore di Meret in Under 21? Forse è partito un po' in ritardo ma è una cosa che fa parte del mestiere. Ha 22 anni ed ha ancora tanta strada davanti a sé, ha qualità importantissime".