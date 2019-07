Napoli-Icardi, l'entourage a KK: "Non è vero che è la Juve la prima scelta! Vuole una piazza che lo ami, azzurri in pole"

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi tra Napoli e Juventus. Continuano a circolare le voci che accostano Icardi più alla Juve che al calcio Napoli, ma l'entourage del calciatore argentino è intervenuto ai microfoni spenti di Radio Kiss Kiss Napoli e ora fa sognare i tifosi azzurri. Ecco quanto evidnziato da CalcioNapoli24.

Inter news - Diego De Luca è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per riportare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Il conduttore di Kiss Kiss ha contattato l'entourage di Mauro Icardi. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Calcio Napoli ultimissime - "Non è vero che Mauro Icardi ha la Juventus in cima alla preferenze, non è vero quello che si dice. Lui vuole una piazza dove la gente lo ami e vi dico che il Napoli è in pole position proprio per questo motivo. Concretamente però non sono stati fatti passi in avanti rispetto all'ultimo contratto".