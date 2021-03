Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Che Tempo Che Fa, in diretta su RAI 2:

"Gattuso? L’ho chiamato ieri per fargli mandare un messaggio a mio figlio, perché Rino è il suo giocatore preferito, gli piace tanto per la grinta e la mentalità. Una volta l’ho messo in un bidone, ma si scherzava. Galliani? Io lo chiamo capo. Gli voglio troppo bene. Anche se a 2 giorni dalla fine delle vacanze mi mandò al PSG...”