Iannicelli: "Un disastro, prestazione anche peggiore di Udine. Ancelotti aveva ragione ad escludere Insigne"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella serata di ieri al termine della partita tra il Napoli ed il Parma:

"Un disastro. Si è cambiato allenatore per invertire la rotta, ma rispetto ad Udine la prestazione per me è anche peggiorata. Sono sconcertato dalla prestazione di Insigne, ha provocato più di tutti l'esonero di Ancelotti e mi aspettavo una prova diversa, ha sbagliato gol clamorosi. Un professionista può sbagliare, ma stasera il Napoli ha giocato meglio quando è uscito. Non a caso Ancelotti l'aveva messo in panchina, non era una scelta così sbagliata".