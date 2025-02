Ultimissime Calcio Napoli - Solito appuntamento coi pronostici di Serie A a Radio Deejay con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni.

Napoli-Udinese, i pronostici di Caressa e Zazzaroni

Pochi dubbi per entrambi in vista di Napoli-Udinese di domani: “1 fisso”, riferisce sia il volto di SkySport che il direttore del Corriere dello Sport. “Inter-Fiorentina 1”, aggiunge Caressa mentre Zazzaroni non esclude il colpo di scena: “Per me X”.