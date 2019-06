Hysaj: "Futuro? Ho due anni di contratto col Napoli: le voci di mercato non mi danno fastidio, ora penso alla Nazionale e alle vacanze"

"Siamo tutti pronti. Abbiamo avuto il tempo di lavorare insieme. Siamo pronti per giocare questa gara. Sono pronto a giocare in tutte le posizioni. L'allenatore deciderà cosa vorrà da me. L'Islanda è una squadra molto forte. Ci sono giocatori molto bravi che giocano in buone squadre. Da non sottovalutare. Dobbiamo stare attenti . L'allenatore ci ha dato coraggio, c on il suo arrivo, il clima della Nazionale è cambiato" .