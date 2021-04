Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui felici per le parole di De Laurentiis a fine gara

Ultime notizie Napoli. Dopo la sconfitta di ieri sera in Juventus-Napoli, la squadra ha bisogno di non perdere l'entusiasmo e cadere in depressione. Le parole del presidente Aurelio De Laurentiis a fine partita vanno proprio in questo senso e stasera ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi ha rivelato la reazione dei calciatori del Napoli alle dichiarazioni via Twitter di De Laurentiis.

Nella foto le dichiarazioni di De Laurentiis ieri sera.

La reazione del Napoli alle parole di De Laurentiis

Ecco le parole di Mario Giuffredi, agente dei calciatori del Napoli Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Elseid Hysaj:

"I ragazzi alla fine erano contenti anche per le parole del presidente De Laurentiis. Gli ha fatto piacere ricevere i complimenti del Presidente De Laurentiis al termine della partita. Nonostante alla fine la squadra abbia perso una gara che avrebbe anche potuto vincere se gli episodi non l'avessero penalizzata, sono messaggi che fanno piacere".