Hysaj, l'agente: "Elseid sente la fiducia di Gattuso. Rinnovo? Ne abbiamo parlato ma non aspetteremo il Napoli a vita"

Hysaj, le parole dell'agente

“Hysaj sta facendo prestazioni importanti con Gattuso, sente la piena fiducia del mister che gli aumenta l’autostima. Sembra essere tornato sui livelli di quando c’era Sarri, il neo tecnico partenopeo sta provando a riavvicinare quel calcio che abbiamo ammirato fino a qualche anno fa. Rinnovo in vista? Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, vediamo come andrà perché non siamo disposti ad aspettare a vita la volontà del Napoli. Portarlo troppo per le lunghe non è un bel gesto, vedremo come andrà altrimenti in estate cercheremo una nuova sistemazione I rinnovi o li fai subito oppure non li fai, portarlo troppo per le lunghe diviene un male”.